Após vitória, Mello prevê jogo duro no Brasil Open O brasileiro Ricardo Mello estreou com vitória no Brasil Open, na última terça-feira à noite, ao bater o colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Garantido na segunda rodada, ele afirmou que prevê um duelo duríssimo contra o espanhol Albert Montañes, cabeça de chave número 2 do torneio disputado na Costa do Sauipe, na Bahia.