Após vitória na estreia, Bruno Soares perde nas duplas em Washington

Após estrear com vitória na noite passada, Bruno Soares foi eliminado do ATP 500 de Washington em sua segunda partida, nesta quinta-feira. Ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro foi superado pelo holandês Jean-Julien Rojer e pelo romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

Na semifinal, Rojer e Tecau poderão ter outro brasileiro pela frente. Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig ainda vão jogar nesta quinta contra o israelense Jonathan Erlich e o norte-americano Rajeev Ram. Se vencerem, vão encarar os algozes de Soares e Peya.

As duplas de Melo e Soares disputam a competição norte-americana como preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada. O torneio de Nova York terá início no dia 25 de agosto.