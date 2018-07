Após vitória, Nadal prevê duelo complicado com embalado Cuevas

Antes de vencer o jogo desta quinta-feira na segunda rodada do Rio Open, o espanhol Rafael Nadal havia destacado que seu compatriota Pablo Carreno Busta é uma grande promessa do tênis de seu País e que iria criar dificuldades. E não foi diferente, mesmo que Nadal tenha vencido em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/3.

Mas, apesar da pressão sofrida e das oscilações durante a partida, o terceiro melhor tenista do mundo considerou boa a sua apresentação e já projetou o próximo duelo, pelas quartas de final, contra o uruguaio Pablo Cuevas, nesta sexta-feira.

"Novamente as condições de calor e umidade foram complicadas. Mas a partida foi muito positiva. Tive bons momentos, outros não. Poderia ter sido mais cômodo o resultado, faltou tranquilidade em alguns momentos", disse Nadal.

Cuevas, seu próximo adversário, vem de boas partidas no torneio carioca, além de ostentar o título do Brasil Open conquistado na semana passada, em São Paulo. "Ele é um jogador especialista em saibro, tem uma técnica quase perfeita neste chão de terra. Tem bom saque, golpes longos, bolas de efeito. Ele ganhou em São Paulo e quando um jogador está confiante é sempre difícil. Espero me recuperar e estar pronto."