Após vitória, Soares festeja classificação ao ATP Finals

A ATP confirmou oficialmente nesta quarta-feira que Bruno Soares e Alexander Peya estão garantidos no torneio que reunirá os melhores tenistas da temporada, entre os dias 9 e 16 de novembro, em Londres. O feito foi assegurado pelo brasileiro e pelo austríaco com a vitória na estreia do Masters 1000 de Xangai, também nesta quarta, quando eles superaram o norte-americano Eric Butorac e o sul-africano Raven Klaasen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e foram às quartas de final do torneio.

A competição irá reunir as oito melhores duplas do ano, sendo que as parcerias formadas pelos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan e pelo canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic já haviam assegurado vaga anteriormente no importante evento.

Após estrear com vitória em Xangai, Soares não escondeu a alegria com o fato de ter assegurado classificação ao torneio que reúne os melhores jogadores do ano. "Somamos mais 180 pontos com esta vitória e o membro da ATP, que cuida desta parte, afirmou que nos classificamos matematicamente", ressaltou o brasileiro, por meio de sua assessoria.

"Chegar ao Finals é o grande objetivo do ano e pra gente é bom classificar com essa antecedência. Fica fora essa disputa no fim do ano que desgasta. E agora podemos nos preparar da melhor forma possível para Londres. Isso dá uma tranquilidade para a gente ir jogando nosso melhor", completou. "Estou muito feliz de estar presente mais uma vez nesse grande evento. Melhor evento do ano. Você não pode escolher ninguém e tem que classificar. Me sinto honrado e vamos partir para cima."

Atuais terceiro colocados do ranking de duplas da ATP, Soares e Peya foram campeões do Torneio de Queen''s e do Masters 1000 de Toronto nesta temporada, assim como avançaram às quartas de final do US Open e de Wimbledon.