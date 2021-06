Após vitórias fáceis, Tsitsipas e Medvedev vão se enfrentar nas quartas em Paris

O grego Stefanos Tsitsipas e o russo Daniil Medvedev vão se enfrentar pelas quartas de final de Roland Garros, em Paris. Neste domingo, os dois tenistas obtiveram vitórias tranquilas pelas oitavas de final, após apenas três sets disputados.

Tsitsipas, um dos favoritos ao título deste ano, mostrou sua força, ao marcar 6/3, 6/2 e 7/5, em 2h08, diante de um rival perigoso como o espanhol Pablo Carreño, quinto cabeça de chave do torneio. O grego somou a vitória 37 do ano, sendo 20 no saibro. Melhor desempenho da temporada.

Já Medvedev, número 2 do mundo, continua com um desempenho consistente, apresentado desde o início da competição. Ele passou com tranquilidade pelo chileno Cristian Garin, um especilista no saibro, com parciais de 6/2, 6/3 e 7/5.

A performance de Medvedev este ano surpreende, pois o russo não esconde o fato de gostar do piso de saibro. Antes desta edição, ele só tinha uma vitória neste piso. Agora, tem quatro triunfos em oito jogos em Roland Garros e apenas 15 em 35 sobre o saibro.

Medvedev tenta atingir a liderança do ranking, mas terá de atingir a final de Roland Garros. Se o rival for Novak Djokovic, aí o russo vai precisar do título. Ele soma 22 vitórias e cinco derrotas na temporada.