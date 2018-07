Aposentada do tênis, chinesa Na Li deixa o ranking da WTA

Aposentada deste setembro, a chinesa Na Li deixou o ranking da WTA nesta segunda-feira, sendo responsável pelas principais movimentações nesta atualização da lista, pois ela ocupava a nona colocação até a semana passada, com 3.970 pontos, mesmo sem entrar em quadra desde o final de junho, quando foi eliminada na terceira rodada de Wimbledon.

Com recorrentes problemas no joelho, Na Li anunciou a sua saída do tênis em setembro deste ano. Assim, encerrou a sua carreira com nove títulos de simples na WTA, 503 vitórias e 188 derrotas. Uma dessas conquistas foi a do Aberto da Austrália deste ano, o que lhe rendeu 2 mil pontos e vinha lhe sustentando entre as primeiras colocações da lista, que agora não conta mais com o seu nome.

Assim, em um ranking liderado pela norte-americana Serena Williams, com 8.485 pontos, quem aproveitou para ascender foi a alemã Angelique Kerber, que herdou a nona colocação de Na Li. Já a eslovaca Dominika Cibulkova entrou no Top 10, na décima colocação na lista.

A brasileira Teliana Pereira também foi beneficiada com a saída de Na Li do ranking. A melhor tenista do País ganhou uma posição no ranking e agora ocupa a 105ª colocação com 542 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 8.485 pontos

2º - Maria Sharapova (RUS), 7.050

3º - Simona Halep (ROM), 6.292

4º - Petra Kvitova (RCH), 5.966

5º - Ana Ivanovic (SER), 4.820

6º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.810

7º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.715

8º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.625

9º - Angelique Kerber (ALE), 3.480

10º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.052

11º - Ekaterina Makarova (RUS), 2.970

12º - Flavia Pennetta (ITA), 2.861

13º - Andrea Petkovic (ALE), 2.780

14º - Sara Errani (ITA), 2.775

15º - Jelena Jankovic (SER), 2.675

16º - Lucie Safarova (RCH), 2.615

17º - Carla Suarez Navarro (ESP), 2.415

18º - Venus Williams (EUA), 2.270

19º - Alize Cornet (FRA), 2.255

20º - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.043

105º - Teliana Pereira (BRA), 542