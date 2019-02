Aposta da nova geração, Auger-Aliassime ganha convite do Rio Open

Uma das apostas da nova geração de tenistas, o jovem canadense Felix Auger-Aliassime recebeu o terceiro e último convite da chave principal do Rio Open, que será disputado entre os dias 18 e 24 deste mês, nas quadras de saibro montadas no Jockey Club Brasileiro. Os "wild cards" anteriores foram distribuídos para os brasileiros Thiago Wild e Thiago Monteiro.

Aos 18 anos, Auger-Aliassime é considerado um dos talentos mais precoces da sua geração. Ele é o mais jovem a entrar numa chave principal de um torneio de nível challenger e também a vencer uma partida neste tipo de competição, com 14 anos e sete meses e 14 anos e 11 meses, respectivamente.

O canadense é também um dos mais jovens da história a se sagrar campeão de um challenger, em Lyon, em junho de 2017, com 16 anos e dez meses. O tenista foi campeão da chave juvenil do US Open de 2016 e o US Open de 2015 nas duplas, ao lado do compatriota Denis Shapovalov. Por tudo isso, e também por ter nascido no mesmo dia em que Roger Federer (8 de agosto), ele já foi comparado ao suíço.

Atual 103º do mundo, Auger-Aliassime exibe sua melhor posição da carreira até agora, contando com quatro títulos de challenger no currículo. E já soma uma vitória sobre um rival do Top 20, o francês Lucas Pouille, em 2018. Na Copa Davis, já representa o time canadense. E, com Shapovalov, levou o Canadá a vencer a Eslováquia, no qualificatório, no início deste mês.

"Eu estou empolgado para viajar ao Brasil e conhecer os fãs brasileiros. Será a minha primeira vez na gira latina de saibro, o que considero um novo passo na minha carreira", comentou o tenista. "Jogar no Rio significa que eu irei enfrentar alguns dos maiores especialistas no saibro, mas eu me sinto confortável nesta superfície, especialmente após o confronto da Copa Davis no último fim de semana. Me vejo preparado jogar diante dos fãs brasileiros."

Auger-Aliassime ficou com o convite que sempre é reservado para a IMG, empresa parceira dos organizadores do Rio Open. Antes, Thiago Monteiro levou um dos convites por ser o atual número 1 do País. E Thiago Wild entrou na chave diretamente por ter vencido uma seletiva entre os juvenis do Brasil, em dezembro.