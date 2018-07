Arantxa Sanchez assume equipe espanhola na Fed Cup

Ex-número 1 do mundo, Arantxa está com 40 anos. Durante a carreira, encerrada em 2002, ela conquistou 29 títulos no circuito profissional da WTA, sendo quatro de Grand Slam (três em Roland Garros e um no US Open). E também fez parte da equipe em todas as cinco vezes que a Espanha foi campeã da Fed Cup, sempre na década de 90.

"Estou muito feliz, com muita vontade de comandar a equipe nessa competição tão especial para mim e para a Espanha. Agradeço essa oportunidade, que me dá orgulho e uma responsabilidade enorme", afirmou Arantxa, cuja estreia no cargo será no começo de fevereiro, quando acontece o confronto com a Rússia na Fed Cup de 2012.