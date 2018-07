Aravane Rezai vence Venus Williams e é campeã em Madri

A francesa Aravane Rezai, 24ª do Mundo, conquistou neste domingo em Madri o terceiro e o mais importante título de sua carreira ao derrotar a norte-americana Venus Williams por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5). Rezai, de origem iraniana, conquistou em 2009 os títulos de Estrasburgo e Bali. No ano passado, caiu na segunda rodada de Madri.

Venus, que na segunda-feira aparecerá de novo na segunda posição do ranking da WTA, venceu no sábado o torneio de duplas ao lado da irmã, Serena. O título foi conseguido com uma vitória sobre a argentina Gisela Dulko e a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5).