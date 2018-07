Árbitro francês é banido do tênis por casos de corrupção

O árbitro francês Morgan Lamri foi banido do tênis profissional nesta terça-feira, anunciou a Unidade para Integridade do Tênis, entidade vinculada à Federação Internacional (ITF, na sigla em inglês).

Lamri, de apenas 22 anos, foi punido por estar envolvido, de acordo com a entidade, em caso de manipulação de resultados e apostas. Juiz de partidas de nível Future e Challenger, o francês foi enquadrado em quatro artigos do programa anticorrupção da Unidade.

Entre eles está "incentivar jogador a não utilizar todo seu potencial" e "apostar ou tentar apostar" no resultado de uma partida. Em entrevista à agência Associated Press, o francês alegou que fez apostas em jogos dos quais não era o juiz.

A Unidade para Integridade do Tênis foi criada em 2008 pela Federação Internacional com o objetivo de combater os casos de suspeita de corrupção e manipulação de resultados no esporte. E conta com o suporte da ATP, WTA e dos conselhos dos torneios de Grand Slam.