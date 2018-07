Argentina define local de duelo contra o Brasil na Copa Davis

A Associação Argentina de Tênis (AAT) anunciou oficialmente nesta terça-feira o piso e o local escolhidos pelo país para o confronto que fará contra o Brasil, entre os dias 6 e 8 de março, pela primeira rodada da Copa Davis de 2015. Conforme esperado, a nação optou pelo saibro, no qual os tenistas argentinos gostam de atuar, e definiu que os duelos diante dos brasileiros ocorrerão no Parque Bicentenário, em local conhecido como Tecnópolis, em Buenos Aires.

"Depois de ter conversado com os jogadores e, de acordo com as características do time brasileiro, estou convencido de que essas são as melhores condições que a nossa equipe pode encontrar", disse Daniel Orsanic, capitão do time da Argentina na Davis, por meio do site oficial da AAT, ao comentar a escolha do local.

Os confrontos entre brasileiros e argentinos serão ao ar livre e os tenistas da casa irão defender a vantagem histórica que o seu país tem sobre o Brasil em duelos válidos pela Davis. Até hoje, foram cinco vitórias argentinas em sete confrontos entre as duas nações.

O Brasil assegurou o seu retorno à elite da Davis ao surpreender a Espanha, em setembro, no confronto disputado em São Paulo. Naquela ocasião, porém, os espanhóis atuaram sem os seus dois principais tenistas, Rafael Nadal e David Ferrer. Mesmo assim, a Espanha defendia favoritismo naquela série melhor de cinco partidas, que contou com Thomaz Bellucci se destacando com duas vitórias em partidas de simples.