Argentina vence Sérvia por 4-1 e enfrentará Bélgica na semifinal da Copa Davis

A Sérvia obteve sua única vitória graças a Dusan Lajovic, que bateu Diego Schwartzman em parciais de 6-1 e 6-4.

Na segunda rodada, Carlos Berlocq foi o último a avançar na chave individual da série derrotando Filip Krajinovic, que se retirou de quadra sofrendo de vômitos depois que o argentino abriu uma vantagem de 6-1 e 3-0.

A Argentina, que perdeu sua última semifinal de Copa Davis para a República Tcheca há dois anos, deu início à série na sexta-feira com os triunfos de Leonardo Mayer sobre Krajinovic por 6-4, 6-2 e 6-1 e de Federico Delbonis ante Troicki por 2-6, 2-6, 6-4, 6-4 e 6-2.

No sábado a dupla Mayer/Berlocq se impôs diante de Nenad Zimonjic e Viktor Troicki com um placar de 6-2, 6-4 e 6-1.

A outra semifinal será disputada por Grã-Bretanha e Austrália, que derrotaram respectivamente França e Cazaquistão, nos dois casos jogando em casa.

O britânico Andy Murray, número três do mundo, garantiu o avanço com uma vitória diante do francês Gilles Simon por 4-6, 7-6 (5), 6-3 e 6-0, o que deixou a série com o placar de 3-1 na falta do último confronto individual, que decidiram não disputar no Queen's Club de Londres.

Os britânicos, que este ano buscam seu décimo título na Copa Davis, enfrentarão em casa os australianos, que bateram os cazaques de virada no mesmo piso ao se recuperarem de uma desvantagem de 0-2 no primeiro dia da competição.

A Austrália reagiu vencendo a partida de duplas no sábado, e no domingo confirmou a passagem para a próxima fase com as vitória de Samuel Groth sobre Mikhail Kukushkin por 6-3, 7-6 (6), 4-6 e 7-6 (6) e de Lleyton Hewitt sobre Aleksandr Nedovyesov por 7-6 (2), 6-2 e 6-3 na cidade de Darwin.

Ambas semifinais serão disputadas entre 18 e 20 de setembro.