Argentino bate brasileiro e fatura ATP Challenger Finals

De quase eliminado a campeão. Assim foi a campanha do argentino Diego Schwartzman no ATP Challenger Tour Finals, competição que envolveu os oito melhores tenistas dos torneios da série Challenger da temporada de 2014, realizado no clube Pinheiros, em São Paulo. Neste domingo, o título veio com facilidade contra o brasileiro Guilherme Clezar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Cabeça de chave número 2, o argentino faturou um prêmio de US$ 84.900,00 e 110 pontos para o ranking mundial da ATP. Assim, com o quinto título de um torneio da série Challenger, deve se aproximar do Top 60 da lista que será atualizada nesta segunda-feira.

"A semana foi incrível. O torneio foi muito bom, muito bem organizado. Estou muito contente com a semana. Desde a primeira rodada, eu consegui jogar um bom nível de tênis. Todas as partidas joguei bem. Cheguei com muita confiança na final, o Clezar ficou um pouco nervoso e consegui me aproveitar disso", analisou Diego Schwartzman.

O tenista argentino esteve próximo de ser eliminado do torneio. Na segunda rodada da fase de grupos, o brasileiro João Souza, o Feijão, desperdiçou dois match points no segundo set e viu o argentino virar a partida. O jovem de 22 anos confessou que, naquele momento, já estava pensando em suas férias. "Quando o Feijão estava sacando para a partida e com match point, eu já estava pensando nas minhas férias em Buenos Aires. Mas isso faz parte do tênis, estive próximo de ser eliminado e agora sou o campeão do torneio", comemorou.

Já Guilherme Clezar atingiu a sua primeira final no ano, em que sofreu com uma grave lesão que o afastaram das quadras por três meses. O gaúcho comemorou o desempenho durante a semana, que irão lhe render preciosos pontos no ranking profissional. "Foi uma bela semana. Apresentei um nível de tênis que fazia tempo que eu não apresentava, fiz bons jogos. Hoje (domingo), infelizmente, não pude sair com a vitória, mas os todos os méritos são do meu adversário, ele realmente jogou um grande nível de tênis, estou contente pela semana", comentou.