Argentino Del Potro desiste de jogo e cai logo na estreia em Dubai

DUBAI - Juan Martín del Potro foi eliminado de forma surpreendente logo em seu jogo de estreia no Torneio de Dubai. Cabeça de chave número 2 do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes, o argentino acabou desistindo do confronto que travou com o indiano Somdev Devvarman, nesta terça-feira, após ser derrotado por 7/6 (7/3) no primeiro set do duelo.

Na semana retrasada, Del Potro já havia sido batido pelo letão Ernests Gulbis nas quartas de final do Torneio de Roterdã, na Holanda, e agora amarga uma nova eliminação precoce. Desta vez ele precisou abandonar uma partida por não suportar dores sentidas em seu punho esquerdo, sendo que em 2010 o tenista operou o punho direito e por causa da cirurgia ficou longo tempo afastado das quadras.

Atual quinto tenista do ranking mundial, o argentino acabou se vendo obrigado a abandonar um jogo que travava contra um rival que hoje ocupa a 78ª posição da ATP e que recebeu um convite para poder atuar em Dubai. E, antes de deixar a quadra, Del Potro fez um primeiro set equilibrado com o indiano. Cada jogador obteve uma quebra de saque, levando a disputa da parcial ao tie-break, no qual Devvarman fez 7/3, antes de Del Potro abandonar o confronto.

Ao passar pela estreia, o tenista da Índia se credenciou para enfrentar na segunda rodada o tunisiano Malek Jaziri, que venceu o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 1, de virada, com 0/6, 6/4 e 7/6 (7/4).

Já o checo Tomas Berdych confirmou nesta terça-feira a sua condição de terceiro cabeça de chave em Dubai ao bater o romeno Marius Copil por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em sua estreia no torneio. Assim, pegará na segunda rodada o ganhador da partida entre o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o croata Ivan Dodig, programada para ser encerrada também nesta terça.

Outro cabeça de chave que estreou com vitória em jogo já encerrado neste dia de confrontos em Dubai foi o russo Mikhail Youzhny. Sexto pré-classificado, ele superou o polonês Michal Przysiezny por 6/3 e 6/4.

Já o checo Radek Stepanek se garantiu como rival do suíço Roger Federer na segunda rodada ao derrotar o norte-americano Michael Russell por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/1. Outro checo garantido na segunda rodada é Lukas Rosol, que nesta terça venceu o alemão Daniel Brands por 7/6 (7/4) e 6/4.