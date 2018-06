Argentino e chileno vencem e pegarão Marcelo Demoliner nas duplas de ATP turco

Um dia após estrear com vitória na chave de duplas do Torneio de Antalya, ATP 250 turco que serve como preparação para Wimbledon, o brasileiro Marcelo Demoliner conheceu nesta terça-feira quais serão os seus próximos adversários na competição.

Trata-se da parceria formada pelo argentino Andres Molteni e o chileno Hans Podlipnik-Castillo. Cabeças de chave número 4, eles derrotaram na estreia o turco Tuna Altuna e o russo Konstantin Kravchuk por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Atuando ao lado do mexicano Santiago González, Demoliner estreou na segunda-feira na Turquia com uma vitória sobre o francês Fabrice Martin e o indiano Purav Raja, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Este confronto diante de Molteni e Podlipnik-Castillo valerá pelas quartas de final em Antalya e só ocorrerá na quinta-feira, quando o tenista brasileiro buscará novo triunfo para ganhar embalo para Wimbledon, Grand Slam cujas chaves principais começarão na próxima segunda, em Londres.

Ao lado de Bruno Soares e Marcelo Melo, Demoliner será um dos três representantes do Brasil na chave de duplas de Wimbledon. Melo, por sinal, é o atual campeão desta disputa do tradicional torneio inglês atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot. O País não contará com nenhum tenista nas chaves masculina e feminina de simples.