Argentino é rival de Bellucci nas quartas do Brasil Open O brasileiro Thomaz Bellucci, único representante do País que permanece vivo na chave de simples, conheceu nesta quinta-feira o seu adversário nas quartas de final do Brasil Open, disputado nas quadras de saibro de São Paulo. De folga após ter vencido o compatriota Ricardo Mello no dia anterior, o número 1 do Brasil e 38 do mundo viu o argentino Leonardo Mayer derrotar de virada o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, após 2 horas e 33 minutos.