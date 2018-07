Argentino Schwartzman surpreende Goffin e faz final com Gasquet na Bélgica

O tenista argentino Diego Schwartzman surpreendeu neste sábado ao se classificar para a decisão do Torneio da Antuérpia ao derrotar o cabeça de chave número 1 David Goffin, o 12º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 7/5.

O triunfo teve ares de vingança para Schwartzman, afinal, no ano passado, ele perdeu em sets diretos e tendo vencido apenas seis games para Goffin em duelo válido pelas semifinais da Copa Davis entre Argentina e Bélgica.

Agora o número 77 do mundo tentará confirmar a condição de zebra na Antuérpia na decisão deste domingo, quando terá pela frente o francês Richard Gasquet, terceiro cabeça de chave e número 19 do mundo, que neste sábado superou de virada o britânico Kyle Edmund, 43º colocado no ranking, por 3/6, 7/5 e 6/2.

Após perder o primeiro set, Gasquet era derrotado por 4/2 no segundo, depois conseguindo a virada. Assim, deu o troco em Edmund, que o havia superado na primeira rodada da última edição do US Open.

Schwartzman vai entrar em quadra em busca do seu segundo título da carreira, sendo que o primeiro foi conquistado nesta temporada, em Istambul. Por sua vez, Gasquet disputará a terceira decisão em 2016 - foi campeão em Montpellier e vice em Shenzen - e a 27ª da sua carreira. O francês já foi campeão 13 vezes. O duelo que decidirá o Torneio da Antuérpia é inédito.