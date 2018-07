Argentino surpreende e bate Ferrer na final no Torneio de Hamburgo

Franco favorito na decisão do ATP 500 de Hamburgo, o experiente David Ferrer sucumbiu diante do argentino Leonardo Mayer na final disputada neste domingo, no saibro alemão. Mayer, de 27 anos, conquistou seu primeiro título de nível ATP na carreira ao derrubar o espanhol pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 7/6 (7/4).

Atual número 46 do ranking, Mayer precisou mostrar grande poder de superação para virar o marcador diante de um dos tenistas mais experientes e aguerridos do circuito profissional. Cabeça de chave número 1 do torneio, Ferrer é ainda especialista em saibro.

Com este favoritismo, o tenista da Espanha começou melhor e venceu o set inicial no tie-break. No entanto, passou a cometer muitos erros na segunda parcial e Mayer aproveitou a oportunidade para empatar o jogo. Mais confiante, o argentino salvou cinco de oito break points cedidos ao espanhol. Do outro lado, Ferrer só evitou duas de sete chances de quebra.

Irritado, o espanhol perdeu a concentração nos pontos finais e acabou cedendo a vitória a Mayer em novo tie-break, no terceiro set. O argentino disputada apenas a sua segunda decisão na ATP - a primeira também foi neste ano, em Viña del Mar, no Chile. Ferrer, por sua vez, disputava a segunda final da temporada. Em fevereiro, foi campeão em Buenos Aires.