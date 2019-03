Argentinos superam algozes de Bellucci e Rogerinho e são campeões do Brasil Open

Os argentinos Federico Delbonis e Maximo Gonzalez conquistaram neste sábado o título da chave de duplas do Brasil Open. Na final, eles derrotaram os britânicos Luke Bambridge e Jonny O'Mara, algozes dos brasileiros Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva nas semifinais, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h01min.

Com o resultado, a dupla argentina chegou ao bicampeonato do torneio disputado no saibro do Ginásio do Ibirapuera. No ano passado, eles também ficaram com o troféu. Foi ainda o terceiro título de Gonzalez nesta temporada.

"Estou muito feliz pela gira que tive", disse Gonzalez, referindo-se à gira sul-americana de saibro. "Poder jogar outra vez com um amigo como ele (Delbonis) é algo que se transmite na quadra. Podemos conversar as coisas sem pressão", comentou.

Delbonis, por sua vez, faturou seu terceiro título no Brasil Open. Ele foi campeão da chave de simples em 2014. "A química é sempre boa e isso ajuda muito o nosso jogo. Quando tenho confiança no parceiro, jogo mais relaxado. Estou feliz por mais uma vitória e por seguir invicto como dupla aqui em São Paulo", celebrou o argentino, atual 81º do ranking de simples e 135º nas duplas.