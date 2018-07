'Armada' empurra Espanha contra o Brasil na Copa Davis

Dentre os 6.857 torcedores presentes no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para acompanhar o jogo de duplas entre Brasil e Espanha neste sábado, 26 eram integrantes da Asociación 'Armada Española' Copa Davis. Munidos de bandeiras, cachecóis e camisas personalizadas, os espanhóis têm ocupado as arquibancadas para empurrar a equipe formada por Roberto Bautista Agut, Pablo Andujar, Marc López, David Marrero e pelo capitão Carlos Moyá nos três dias de ação.

A entidade, composta por cerca de 200 apaixonados por tênis de diferentes cidades da Espanha (Barcelona, Madri, Valência, Alicante, Bilbao, entre outras), viaja pelo mundo há mais de dez anos para dar apoio aos jogadores da equipe europeia na competição. Eles se colocam a postos mesmo na ausência das grandes estrelas – Rafael Nadal e David Ferrer –, como ocorreu nos playoffs no Brasil.

Mas, de acordo com Mario Miralles, de 67 anos, nem todos os participantes podem estar sempre presentes por uma questão financeira. “Quando é um país muito longe da Espanha, somente alguns podem acompanhar. Quando o confronto acontece em um lugar mais próximo, como Itália, França e Alemanha, é muito mais econômico e vamos com muito mais gente”, explica.

Mesmo sendo a minoria no ginásio com capacidade para 9 mil torcedores, os membros da organizada não se intimidam, batem palmas no ritmo de castanholas e cantam em apoio aos tenistas espanhóis. É claro que tais manifestações deixam os donos da casa incomodados. Aos poucos, eles acabam silenciados pelas vaias dos brasileiros e por gritos ufanistas.

Ainda assim, não desanimam e prometem marcar presença neste domingo para empurrar Bautista Agut na partida contra Thomaz Bellucci a partir das 14 horas. Atrás no placar por 2 a 1 depois da vitória de Melo e Soares, a Espanha precisa deste ponto para se manter viva na disputa.