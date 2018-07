Arrasador em Wimbledon, Murray prevê confronto duro

Foram três jogos e três vitórias bastante tranquilas para Andy Murray nesta edição de Wimbledon. Atual campeão do Grand Slam inglês, o britânico ainda não perdeu nenhum set e defenderá seu favoritismo mais uma vez nesta segunda-feira, quando enfrentará o sul-africano Kevin Anderson nas oitavas de final. O atual quinto colocado do ranking mundial, porém, prevê um duelo complicado diante do rival, hoje o 18º tenista da ATP.

"Será um jogo duro. Ele é um grande cara, com um grande jogo. Ele está jogando um tênis muito bom neste ano", ressaltou Murray neste domingo, em entrevista coletiva, na qual também ressaltou que esta temporada de Anderson "é provavelmente a sua melhor no circuito até agora em termos de consistência".

O discurso cauteloso do escocês não é pra menos, pois ele acumula uma vitória e uma derrota em dois duelos diante do sul-africano, que no último deles arrasou o rival com parciais de 6/3 e 6/1 no Masters 1000 de Montreal de 2011. Antes disso, porém, Murray atropelou Anderson por 6/1, 6/1 e 6/2 no Aberto da Austrália de 2010.

Mas Murray admite que o fato de chegar descansado às oitavas de final poderá pesar a seu favor. "Eu não usei muita energia até aqui, o que é bom", ressaltou o atual campeão, que terá pela frente um adversário que na terceira rodada precisou jogar cinco sets diante do italiano Fabio Fognini para seguir vivo em Londres.