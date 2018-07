Arvidsson conquista título do Torneio de Memphis A sueca Sofia Arvidsson mostrou na noite de sábado que o Torneio de Memphis é o seu preferido no calendário do tênis. A número 72 do mundo conquistou o título nos Estados Unidos ao derrotar na decisão a neozelandesa Marina Erakovic, que está em 54º lugar no ranking da WTA e era a cabeça de chave número 4, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.