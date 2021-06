Às lágrimas, Serena Williams abandona Wimbledon na primeira rodada por lesão

Serena Williams, oitava do ranking mundial e em busca do 24º título de Grand Slam para igualar o recorde de Margaret Court, desistiu nesta terça-feira do torneio de Wimbledon na primeira fase por causa de uma lesão na coxa direita.

A americana, que fará 40 anos em setembro, jogou a toalha quando o jogo estava empatado em 3 a 3 no primeiro set contra a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (100ª do mundo), deixando a quadra aos prantos.

Já com 3-2 para ela, a tenista saiu mancando da quadra e voltou com a coxa direita envolta em uma enorme bandagem. Ao se preparar para sacar, foi impedida pelas fortes dores. Vendo sua angústia, o público tentou encorajá-la, mas em vão. Williams jogou mais três pontos antes de se abandonar.

Em sua longa carreira, Serena Williams havia desistido apenas uma vez no meio de uma partida de um torneio de Grand Slam, nas oitavas de final, contra Arantxa Sanchez em Wimbledon, em 1998.

"Muito difícil para Serena Williams, mas a quadra central é extremamente escorregadia. É difícil se mover", tuitou o britânico Andy Murray, em apoio a americana./AFP