Ashleigh Barty supera Johanna Konta e conquista o Torneio de Nottingham

A australiana Ashleigh Barty conquistou neste domingo o título do Torneio de Nottingham, na Inglaterra, ao vencer a britânica Johanna Konta por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4, na decisão da competição.

Atual 17ª tenista do ranking mundial e primeira cabeça de chave do evento de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no dia 2 de julho, em Londres, Barty acabou levando a melhor sobre a atual 22ª colocada da WTA nesta final após 2h04min de equilibrado confronto.

Esse foi apenas o segundo título de simples de Barty na elite profissional feminina, enquanto Konta fracassou na tentativa de ganhar o seu quarto troféu. No ano passado, a britânica também amargou uma derrota na final em Nottingham, cujo torneio é realizado em quadras de grama.