Ashleigh Barty vai à decisão do WTA Finals contra a atual campeã, Elina Svitolina

A ucraniana Elina Svitolina e a australiana Ashleigh Barty farão a grande final do WTA Finals de 2019, que está sendo disputado na China. Enquanto a primeira, atual campeã do torneio, neste sábado, contou com a desistência da suíça Belinda Bencic para obter a classificação, a segunda, atual número um do mundo, garantiu sua vaga ao passar pela tcheca Karolina Pliskova.

Na primeira semifinal do evento que reúne as tenistas melhores ranqueadas na temporada, Svitolina saiu vitoriosa após abandono da adversária, que já havia sentido problemas na panturrilha no primeiro set e acabou deixando a quadra quando tinha desvantagem na partida - vencera a primeira parcial por 5/7, perdera a segunda por 6/3, e estava atrás em 4/1 no último.

Já no confronto entre as duas melhores tenistas do Ranking da ATP, Barty, líder da lista, teve de superar, de virada, Pliskova, segundo lugar, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

É a segunda final seguida na competição alcançada por Elina Svitolina, oitava da ATP, que foi campeã do torneio que anualmente fecha a temporada do tênis feminino em 2018. Neste ano, porém, a ucraniana não havia conseguido chegar a nenhuma decisão.

Barty, a outra classificada em Shenzhen neste sábado, fará sua primeira final de WTA Finals aos 23 anos, após se consagrar nas quadras de saibro de Roland Garros em junho deste ano.

O Masters feminino coloca em confronto as oito melhores jogadoras do circuito ao final de cada ano, sempre em quadra de superfície dura e com premiação de aproximadamente US$ 14 milhões.