Assediado, Nadal dá pontapé inicial em clássico carioca

RIO - Principal favorito ao ATP 500 do Rio de Janeiro, que será disputado durante esta semana, o espanhol Rafael Nadal foi uma das atrações do clássico entre Flamengo e Vasco. Muito assediado pela torcida carioca, o espanhol deu o pontapé inicial da partida, que terminou com vitória por 2 a 1 para a equipe rubro-negra.

"Foi uma experiência muito especial. Em geral, sou um grande seguidor de esportes, do futebol, e esse é um dos estádios mais importantes do mundo. Tem muita história, foi remodelado recentemente e ficou muito bonito. Acredito que vai ser um estádio muito importante para o Mundial. É uma verdadeira honra ter tido a oportunidade de dar o pontapé inicial no Maracanã", disse o espanhol, que acompanhou o primeiro tempo do jogo com o amigo e tenista Juan Monaco.

Nadal é o cabeça de chave número 1 do Rio Open, que será disputado pela primeira vez neste ano. Na estreia, o líder do rankinng da ATP encara o compatriota Daniel Gimeno Traver.