Assessoria de Marcelo Melo não confirma participação de Lukasz Kubot no Rio Open

A ATP divulgou nesta terça-feira a lista das duplas que disputarão a edição de 2018 do Rio Open. Mas, ao contrário do que a entidade anunciou, a assessoria do tenista brasileiro Marcelo Melo, parceiro habitual de Lukasz Kubot, revelou que o polonês ainda não confirmou a sua participação na competição.

"Vamos nos reunir em Roterdã, na Holanda, para definir o calendário das próximas semanas, incluindo o Rio Open", afirmou Marcelo Melo, através de um comunicado oficial. O brasileiro está com Lukasz Kubot para a disputa do ATP 500 holandês, que será realizado na próxima semana em quadras de piso rápido.

Com sete campeões de Grand Slam, o Rio Open tem uma das chaves de duplas mais fortes dos últimos anos. Além de Marcelo Melo, que lidera o ranking de duplistas da ATP junto com Lukasz Kubot, Bruno Soares e seu parceiro, o britânico Jamie Murray, também jogarão o torneio, entre os dias 19 e 25 deste mês, no Jockey Club Brasileiro.

No Rio Open, Marcelo Melo tem como melhor resultado a final da primeira edição, em 2014. Na época jogou com o espanhol David Marrero. No ano passado, ele e Lukasz Kubot, em um dos primeiros torneios da dupla como parceiros fixos, caíram nas quartas de final.

Para chegar ao topo do ranking, Marcelo Melo e Lukasz Kubot tiveram um grande 2017. Eles foram campeões de Wimbledon e conquistaram outros cinco títulos no ano passado. No Rio Open, que vão disputar pela segunda vez consecutiva, eles buscarão o 10.º título da parceria.

Outro brasileiro que busca o primeiro troféu no torneio é Bruno Soares. Com Jamie Murray, com quem joga desde 2016, ele foi semifinalista na última edição do torneio carioca. Eles formaram a melhor dupla de 2016, ano em que conquistaram o Aberto da Austrália e o US Open.