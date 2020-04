Associação de Tênis dos EUA promete R$ 260 milhões para ajudar a modalidade

A Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, sigla em inglês) informou nesta quinta-feira que está programando um investimento de mais de US$ 50 milhões (R$ 260 milhões) para ajudar na modalidade por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus. Todos os torneios de tênis foram cancelados. Existe a possivilidade de eles não serem jogados neste ano.

A USTA revelou que está cortando mais de US$ 20 milhões (R$ 10,4 milhões) de seu orçamento anual, reduzindo salários de sua administração e eliminando programas de desenvolvimento e de marketing, mas ainda planeja organizar o US Open entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro no país.

O US Open seria o próximo Grand Slam do calendário após o adiamento de Roland Garros e o cancelamento de Wimbledon. O grupo que administra o Aberto dos Estados Unidos afirmou que o total apoio futuro fornecido pela USTA e seus parceiros da indústria para o esporte em nível de base "será determinado pelo desempenho financeiro" do torneio a ser disputado em Flushing Meadows, em Nova York.

As turnês profissionais da WTA e da ATP estão suspensas até pelo menos o fim de julho e um torneio em agosto já foi cancelado. Mesmo assim, nenhuma decisão foi tomada sobre a competição nos EUA, país que tem o recorde de pessoas contaminas e mortas pela pandemia do novo coronavírus.