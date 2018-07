Tenistas não resistem ao calor de Miami e abandonam torneio

Na abertura do torneio Master 1.000, competição realizada em Miami, o principal adversário de todos os atletas foi o calor. Antes de completar a segunda rodada, três jogadores do top 5 ja haviam desistido da partida, desgastados pela alta temporada na casa dos 32 graus celsius. Rafael Nadal e o brasileiro Thomaz Bellucci, dois cabeças de chave do Master 1.000, sentiram as condições extremas do forte calor e a umidade do ar baixa, e estão fora do torneio logo na estreia.

Ocupando a quinta colocação no ranking mundial, Nadal passou mal no confronto com Damir Dzumhur, da Bósnia. O espanhol ganhou facilmente o primeiro set, mas confirmou sua desistência logo no início do terceiro após parciais de 6/2, 4/6 e 0/3.

Já Thomaz Belluci, além de não aguentar as condições climáticas ainda sentiu lesão nas costas. Ele encarou apenas o primeiro set contra Mikhail Kukushkin, e quando perdeu a segunda parcial por 6/3 abandonou a disputa. Com o número de abandonos em partidas por causa das condições climáticas, o Master 1.000 contará com confrontos inéditos, como a próxima partida de Damir Dzumhur, que ocupa apenas a 94° posição no ranking mundial. Após desistência de Nadal, ele chegou à terceira rodada do torneio. Seu próximo confronto será com Kukushkin, adversário que conquistou a vitória depois da debandada do paulista Belluci.