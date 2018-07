ATP ampliará pré-temporada para 7 semanas em 2012

A decisão foi aprovada neste domingo em Londres, onde começou a ser disputado o ATP Finals, última competição do ano promovida pela ATP. "A duração da pré-temporada é indiscutivelmente a maior questão a ser resolvida no tênis. E é responsabilidade da ATP encontrar uma solução para esse problema", declarou o presidente da ATP, Adam Helfant.

Atualmente, o circuito da ATP possui cinco semanas de pré-temporada, entre o final da ATP Finals, no fim de novembro, até o início do ano seguinte. Apesar do anúncio, a ATP não especificou se esse novo modelo entrará em vigor já no final de 2011, na pré-temporada referente ao ano de 2012.