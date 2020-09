ATP anuncia a inclusão de mais quatro torneios no calendário até o fim de 2020

Na tentativa de compensar os cancelamentos ao longo do ano e buracos no calendário dos últimos meses por causa da paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus, a ATP anunciou nesta quinta-feira a inclusão de quatro novos torneios da série ATP 250, o de menor pontuação, até o final de 2020. Serão eventos na Alemanha, Itália e no Cazaquistão.

A cidade de Colônia, na Alemanha, receberá dois torneios seguidos no piso duro e coberto a partir dos dias 12 e 19 de outubro. No mesmo dia 12 começará a ser disputado o ATP 250 da Sardenha, na Itália, em quadras de saibro.

O Casaquistão receberá o seu primeiro ATP em Nur-Sultan, antiga Astana, capital do país, a partir de 26 de outubro. Somente neste mês, o ano de 2020 teve como cancelados os torneios ATPs 500 de Tóquio, no Japão, Pequim, na China, Xangai, na China, Estocolmo, na Suécia, e Basileia, na Suíça.

As premiações não foram divulgadas. "Adicionar novos torneios ao calendário é um passo positivo dado pelo nosso esporte nesse ano. Nosso objetivo é criar novas oportunidades para os jogadores e diversão para os nossos fãs. Tudo isso, claro, feito com muita segurança e respeito aos protocolos de saúde", disse Andrea Gaudenzi, presidente da ATP, em um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira.

Esta série de torneios foi incluída nas semanas entre Roland Garros - Grand Slam em Paris, na França, que começará no próximo dia 27 e terminará em 11 de outubro - e o ATP Finals de Londres, marcado para ter início em 15 de novembro.