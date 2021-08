ATP anuncia cancelamento do Masters 1000 de Xangai por causa da covid-19

A ATP divulgou novas atualizações a respeito do calendário para o último trimestre da temporada 2021 do tênis masculino. Entre as novidades estão o aumento no número de datas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, e o cancelamento do Masters 1000 de Xangai, assim como dos demais eventos que estavam previstos para a China.

Inicialmente previsto para o mês de março, mas adiado em razão da pandemia do novo coronavírus, o torneio em Indian Wells, na Califórnia, acontecerá entre os dias 4 e 17 de outubro. Como a WTA também já havia aprovado um evento de duas semanas para o local, é certo que as chaves de simples masculina e feminina terão 96 tenistas cada.

Leia Também Novak Djokovic desiste do Masters 1000 de Cincinnati e irá direto ao US Open

Já o Masters 1000 de Xangai foi cancelado pelo segundo ano seguido. O evento estava previsto para acontecer entre 3 e 10 de outubro. Também caem os ATP 250 de Chengdu e Zhuhai, ambos na China. E já estavam cancelados anteriormente os ATP 500 de Tóquio, no Japão, e Pequim.

Também foi incluído no calendário um ATP 250 em San Diego, na Califórnia, que servirá de preparação para Indian Wells. Já o ATP de São Petersburgo, na Rússia, será agora de nível 500 para suprir a falta do torneio da Basileia, na Suíça, outro cancelado em função da pandemia da covid-19.

Confira como ficou o calendário da ATP:

- Semana 38 (20 de setembro) - ATPs 250 de Metz (França) e Nur-Sultan (Casaquistão), além da Laver Cup, em Boston;

- Semana 39 (27 de setembro) - ATPs 250 de Sofia (Bulgária) e San Diego (Estados Unidos)

- Semanas 40/41 (a partir de 4 outubro) - Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), que acontecerá ao longo de duas semanas

- Semana 42 (18 de outubro) - ATPs de 250 Moscou (Rússia) e Antuérpia (Bélgica)

- Semana 43 (25 de outubro) - ATP 500 de Viena (Áustria) e São Petersburgo (Rússia)

- Semana 44 (1 de novembro) - Masters 1000 de Paris (França)

- Semana 45 (7 de novembro) - Next Gen ATP Finals, em Milão (Itália), e ATP 250 de Estocolmo (Suécia)

- Semana 45 (14 de novembro)- ATP Finals, em Turim (Itália)