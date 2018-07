ATP anuncia que não aumentará punição a Nalbandian

Além de ter sido desqualificado daquela decisão, o tenista argentino recebeu uma multa de aproximadamente US$ 70 mil e teve descontados 150 pontos no ranking da ATP por conduta antidesportiva.

"Após rever o incidente, a ATP determinou que, embora as ações de David tenham sido inaceitáveis e sob as regras da ATP justifiquem uma punição automática, o prejuízo ao juiz de linha não foi intencional. Desta forma, foi decidido que as sanções já aplicadas contra David são suficientes", informou, por meio de um comunicado, a entidade que controla o tênis profissional mundial.

No domingo passado, Nalbandian acabou ferindo uma das pernas do juiz de linha ao chutar uma placa publicitária durante a final que disputava contra Cilic. No sétimo game do segundo set, após vencer o primeiro por 7/6, o tenista argentino se descontrolou após ter o seu saque quebrado. O descontrole custou caro, pois com a sua desqualificação ele deu o título em Queen''s de presente para o rival croata.

A polícia britânica chegou a abrir, na última segunda-feira, uma investigação em razão de uma queixa de agressão de Nalbandian. Qualquer pessoa que assistiu ao jogo na quadra ou pela televisão pode ter feito a queixa, assim como o próprio juiz de linha.