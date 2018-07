ATP confirma calendário com torneio de nível 500 no Rio de Janeiro em 2014

LONDRES - Após reunião do seu Conselho de Diretores, a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) confirmou nesta segunda-feira o calendário da temporada 2014 com o torneio de nível 500 no Rio de Janeiro. A competição, cujo anúncio já esperado desde o ano passado, será a mais importante do giro em quadras de saibro na América do Sul, no início da temporada.

O ATP 500 do Rio está marcado para o dia 17 de fevereiro, uma semana antes do Brasil Open, de nível ATP 250, em São Paulo. No mesmo mês, o País será sede de um torneio da WTA, a Associação Feminina de Tênis, em Florianópolis

O Rio entrou no calendário da ATP no lugar do Torneio de Acapulco, que passou de ATP 500 para 250. A competição mexicana também mudará seu piso, de saibro para quadra rápida, com o objetivo de deixar o giro sul-americano e se tornar preparatório para os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos disputados nos Estados Unidos, em piso duro, no mês de março.

Desta forma, o ATP 500 do Rio vai liderar a temporada de saibro no continente. O giro terá início em Viña del Mar, em 3 de fevereiro, no Chile. Na semana seguinte, Buenos Aires sedia outro ATP 250 no saibro, logo antes do ATP 500 brasileiro. Em seguida, o Brasil Open encerra o giro sul-americano.

"O giro de quatro semanas na América do Sul, incluindo o novo evento, no Rio de Janeiro, é um desenvolvimento empolgante para o esporte. Há oportunidades significantes para o crescimento na América do Sul, região que se tornou chave para nós que queremos desenvolver o esporte neste território", afirmou o presidente da ATP, Brad Drewett.

O dirigente revelou que em 2014 haverá novamente uma semana de intervalo entre o Masters de Paris e o ATP Finals, que encerra a temporada. A semana de descanso atende o pedido dos tenistas, insatisfeitos com o calendário apertado da ATP. A entidade deverá anunciar nos próximos meses o valor das premiações dos torneios.

Com a aprovação do Conselho de Diretores, o calendário da ATP em 2014 manterá os 61 torneios, em 31 países e seis continentes, além da Copa Davis e os quatro Grand Slams, que são organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF).