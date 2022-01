ATP divulga lista do 'qualifying' do Rio Open e argentino e sérvio são atrações

A ATP divulgou a lista de tenistas classificados para o qualificatório do Rio Open nesta segunda-feira. A etapa prévia do maior torneio de tênis da América do Sul acontecerá nos dias 12 e 13 de fevereiro. Os destaques ficam por conta do argentino Sebastian Baez, uma das maiores promessas atuais do tênis, e do sérvio Miomir Kecmanovic, atual número 77 do mundo.

A oitava edição do Rio Open está marcada para acontecer entre os dias 12 e 20 de fevereiro no Jockey Clube Brasileiro. O qualificatório terá entrada gratuita e definirá quatro nomes que avançarão na chave principal. A organização ainda irá divulgar as informações para entrada nesta primeira etapa, assim como os protocolos sanitários a serem seguidos.

Leia Também Daniil Medvedev e Swiatek vão às quartas do Aberto da Austrália; Halep é eliminada

Após chegar nas oitavas de final do Aberto da Austrália, Miormir Kecmanovic, de 22 anos, chega como um dos favoritos do classificatório, ao lado de Sebastian Baez, de 21 anos. Na temporada 2021, o argentino foi semifinalista do Next Gen ATP Finals e entrou no Top 100 no início de 2022. O também argentino Juan Manuel Cerundolo é mais um dos nomes na lista.

O italiano Marco Ceccchinato, que já foi semifinalista do Roland Garros em 2018, disputará sua sétima das oito edições do Rio Open neste ano. Os outros seis confirmados no classificatório desta edição são: os espanhóis Roberto Carballes Baena, Carlos Taberner e Barnabe Zapata Miralles; o boliviano Hugo Dellien; o colombiano Daniel Elahi Galan; e o alemão Yannick Hanfmann.

O 'qualifying', como é chamada esta primeira fase, é composta por 16 vagas, sendo que 10 tenistas se classificam diretamente pelo ranking, além de três vagas preenchidas por convites e outras três para special exempts, reservadas para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem disputando outro torneio. Essas vagas podem virar vagas diretas pelo ranking caso não sejam utilizadas. Serão realizadas duas rodadas eliminatórias e os quatro tenistas que conseguirem vencer em ambas entrarão na chave principal do Rio Open.

A chave principal do Rio Open já conta com dois integrantes do top 10 mundial: o italiano Matteo Berrettini, 7º do ranking, e o norueguês Casper Ruud, número 8. Há também outros nomes de destaque como o argentino Diego Schwartzman, Dominic Thiem, da Áustria, o chileno Cristian Garin e o espanhol Pablo Carreño Busta.

Veja a lista completa do qualificatório: