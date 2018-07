ATP estuda reduzir calendário do tênis em 2012

A Associação do Tenistas Profissionais (ATP) anunciou nesta sexta-feira que, a partir de 2012, poderá encurtar sua temporada de 11 meses em duas ou três semanas, para evitar lesões e desgaste dos tenistas. A junta de diretores da entidade se reunirá no próximo mês, em Londres, para decidir os calendários de 2012 e 2013.

"Estamos analisando nosso calendário para ver se há uma forma de alargar (o tempo entre) as viagens, o que permitirá aos jogadores descansarem mais para estar em condições e trabalhar mais em seu desempenho", declarou a porta-voz da ATP, Kate Gordon.

Alguns jogadores do circuito profissional vêm pedindo há tempos esta redução na quantidade de torneios. Número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal admitiu nesta semana estar cansado, após ter disputado 16 competições este ano. Para ele, os principais tenistas deveriam poder deixar de jogar algumas disputas menores no final do ano, sem perder pontos no ranking.

De acordo com Kate Gordon, no entanto, este problema não é fácil de solucionar. "O tema da duração da temporada tem sido discutido há muito tempo e não há uma forma rápida de solucioná-lo. Mas estamos comprometidos em analisá-lo", afirmou a porta-voz da ATP.