ATP faz tributo pelos 40 anos de Roger Federer; Djokovic presta homenagem ao suíço

Roger Federer completa 40 anos neste domingo. Grande nome do tênis mundial, o suíço ainda está em ação no circuito mundial e recebeu homenagens de Novak Djokovic e da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), que listou 40 motivos para reverenciar o suíço.

Dono de 103 títulos pela entidade, sendo 20 Grand Slams, assim como Rafael Nadal e Djokovic, o suíço ganhou um tributo da entidade, que ressaltou grandes momentos de sua história. "40 - A idade que Federer tem agora. O suíço é o único homem de 40 anos no Top 100, o grupo de elite do qual faz parte - sem sair dele - desde 11 de outubro de 1999", trouxe o primeiro tópico do tributo, em ordem numérica decrescente.

A ATP ainda lista locais onde Federer foi campeão, o número de vitórias seguidas, o tanto de torneios vencidos, e até mesmo suas derrotas. Encerrou ressaltando a incrível série de Federer na liderança do ranking mundial. "Federer passou 310 semanas no topo do FedEx ATP Rankings, incluindo um recorde de 237 semanas consecutivas de 2004-08."

Sem esconder sua admiração pelo suíço, o número 1 do mundo Novak Djokovic também prestou homenagem. Ele publicou um vídeo em suas redes sociais para parabenizar o suíço.

"Ei, Roger, feliz aniversário de 40 anos! Uau! Que feito, seguir inspirando dentro e fora da quadra a todos nós. Tem sido uma enorme honra dividir contigo o circuito nos últimos 15 anos. Espero que siga jogando, a quadra precisa de você. Obrigado por tudo o que fez e que consiga seguir jogando em alto nível. Desejo o melhor para você. Obrigado por tudo", disse o tenista sérvio.