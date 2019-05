ATP fecha acordo e passa a incluir Laver Cup no seu calendário

A Laver Cup passará a ter status de competição oficial no circuito masculino de tênis. A ATP anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com os organizadores do torneio para torná-lo parte do seu calendário anual, embora nenhum ponto em seu ranking será dado aos seus participantes.

Roger Federer e sua equipe de gestão tiveram um papel fundamental na criação da Laver Cup, que terá a sua terceira edição em 2019 e coloca uma equipe da Europa para enfrentar jogadores do resto do mundo em um evento ao estilo da Ryder Cup, tradicional competição de golfe.

Como parte do acordo, a ATP oferecerá ajuda promocional e de marketing, juntamente com o fornecimento de árbitros. "É maravilhoso saber que a Laver Cup fará parte do circuito ao qual dediquei mais de 20 anos da minha vida. Esta parceria é um maravilhoso exemplo de como a família do tênis pode se unir para promover e cultivar esporte que todos nós amamos", afirmou Federer.

A competição leva o nome de Rod Laver, australiano considerado um dos maiores nomes da história do tênis e que em 2019 celebra os 50 anos da segunda em que venceu todos os Grand Slams na mesma temporada.

Em 2019, a Laver Cup vai ser disputada em Genebra, de 20 a 22 de setembro.