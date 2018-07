ATP multa Nalbandian por machucar juiz de linha

Nalbandian terá que pagar 12.560 libras pelo seu comportamento no duelo de domingo. Além disso, o tenista argentino não terá direito a receber a sua premiação pelo vice-campeonato, que era no valor de 36.500 libras. Ele também não somou os 150 pontos relativos ao seu desempenho no Torneio de Queen''s no ranking da ATP.

Nesta segunda-feira, a polícia britânica abriu uma investigação contra Nalbandian em razão da acusação de agressão no jogo de domingo. No sétimo game do segundo set, após vencer o primeiro por 7/6, o tenista argentino se descontrolou e chutou uma placa publicitária, o que provocou ferimentos em um juiz de linha.