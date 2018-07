ATP vai reduzir calendário do tênis masculino em 2012

LONDRES - O calendário do tênis masculino da ATP (Associação de Tênis Profissional) vai ser reduzido em duas semanas a partir de 2012, disse o chefe da organização, Adam Helfant, neste domingo.

As mudanças são resultado de uma reunião do conselho da ATP no sábado após a pressão feita pelos jogadores pedindo por mais tempo de férias do que as atuais cinco semanas de descanso que acontecem depois de um forte circuito.

"Os calendários em 2012 e 2013 terão férias aos jogadores de sete semanas, o que significa que os nossos jogadores terão mais duas semanas de folga longe dos rigores da vida no circuito antes de recomeçar tudo de novo no ano seguinte", disse Helfant.

O maior problema potencial, e uma possível dor de cabeça para a ATP, será no torneio de final de temporada que começa em 5 de novembro de 2012, imediatamente após o Masters de Paris. Isto significa que os oito principais tenistas do mundo não terão uma semana de folga para se preparar para o lucrativo evento.

O novo calendário vai mudar as datas de algumas competições, mas a quantidade de torneios não será modificada, disse Helfant, antigo executivo da Nike.

As mudanças devem agradar tenistas como Andy Roddick e o número 1 do mundo, Rafael Nadal, que defenderam a necessidade de férias mais longas.

As tenistas mulheres já gozam de férias maiores, uma vez que o torneio final da WTA acontece na semana final de outubro.