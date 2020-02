Atrapalhado pela chuva, Rio Open define apenas dois semifinalistas

A chuva foi a maior protagonista da sexta-feira no Rio Open. O ATP 500, disputado em quadras de saibro, teve apenas duas partidas concluídas, pelas quartas de final, definindo um duelo de simples das semifinais, entre o chileno Christian Garín e o croata Borna Coric. Assim, o sábado será de agenda cheia, se as condições climáticas melhorarem.

Campeão do Torneio de Córdoba, Garín, o número 25 do mundo, derrotou o argentino Federico Coria, 116º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5, em 2h14. Nesse duelo, a chuva foi aliada do chileno, pois ele havia perdido o primeiro set e estava atrás em 3/2 no segundo quando o confronto foi interrompido. Em sua retomada, conseguiu a virada.

Seu oponente nas semifinais vai ser Coric. O algoz do brasileiro Thiago Wild e número 32 do mundo derrotou o italiano Lorenzo Sonego, 52º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, em 2 horas e 8 minutos. Essa partida ficou parada por mais de 3 horas em função da chuva, mas foi concluída no começo da madrugada de sexta para sábado, ao contrário das outras duas partidas das quartas de final de simples, que se iniciaram às 23h15 e não foram concluídas, pois voltou a chover no Jockey Club Brasileiro.

Foi assim com a partida em que o austríaco Dominic Thiem, o número 4 do mundo, perdia por 7/6 (7/4) e 2/1 para o italiano Gialuca Mager, 128º colocado. E também no confronto em que o espanhol Pedro Martinez (133º) batia o húngaro Attila Balazs (106º) por 6/2 e 2/2.

A programação das semifinais de duplas do Rio Open também não pôde ser concluída nesta sexta-feira. Thiago Monteiro e Felipe Meligeni disputaram o primeiro set do duelo com o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos e perderam por 7/6. Já a partida em que Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot iam encarar os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio nem começou.