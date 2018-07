Atuais campeões, Melo e Kubot largam com vitória nas duplas em Wimbledon

O brasileiro Marcelo Melo iniciou bem a defesa do título em Wimbledon, ao lado de Lukas Kubot. A dupla atual campeã do Grand Slam inglês venceu os britânicos Jonny O'Mara e Luke Bambridge por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/5, em jogo iniciado na última quarta e encerrado somente nesta quinta-feira.

Cabeças de chave número 2, Melo e Kubot já haviam encaminhado o triunfo quando a chuva que caia sobre a grama inglesa obrigou a paralisação do confronto. Na ocasião, o brasileiro e o polonês venciam por 2 sets a 0 e estavam atrás na terceira parcial, por 4/3.

Nesta quinta, então, precisaram disputar somente cinco games. O terceiro set se desenrolava com equilíbrio completo e sem quebras até o 11.º game, quando Melo e Kubot venceram no saque dos adversários. Depois, sacaram para fechar o confronto sem maiores sustos.

No total, a dupla teve sete oportunidades de quebra, das quais aproveitou quatro, e cedeu apenas uma, também aproveitada por O'Mara e Bambridge. Quando acertaram o primeiro serviço, Melo e Kubot venceram 85% por cento dos pontos, o que fez a diferença no duelo.

O brasileiro e o polonês já sabem quais serão seus adversários na segunda rodada em Wimbledon. Eles vão encarar os veteranos Jonathan Erlich, israelense de 41 anos, e Marcin Matkowski, polonês de 37, que passaram pelos franceses Jonathan Eysseric e Hugo Nys em sets diretos decididos no tie-break: 7/6 (7/5), 7/6 (7/4) e 7/6 (10/8).

Os outros dois representantes brasileiros na chave de duplas de Wimbledon estreiam nesta quinta-feira. Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 5, encaram o italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Albert Ramos-Vinolas. Já Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago González pegam o romeno Marius Copil e o grego Stefanos Tsitsipas.