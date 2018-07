Atuais campeões, Melo e Kubot são eliminados em Wimbledon na 2ª rodada

Atuais campeões nas duplas em Wimbledon, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot deram adeus à competição nesta sexta-feira, na segunda rodada. Em um duelo bastante equilibrado, os cabeças de chave número 2 do torneio perderam para o polonês Marcin Matkowski e para o israelense Jonathan Erlich por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4, 7/6 (7/4) e 7/6 (10/8), em 3h37 de partida.

A dupla do brasileiro começou melhor a partida e saiu na frente do placar. Mas perderam o segundo ao ceder apenas uma quebra. No terceiro e no quarto, as parcerias fizeram um jogo parelho, definido apenas no tie-break. Na última parcial, Melo e Kubot chegaram a abrir 6 a 3 de vantagem mas possibilitaram o empate e depois a virada.

As duplas tiveram números semelhantes na partida. Ambos acertaram 66% dos primeiros serviços. E, quando colocaram na quadra esse saque, Melo e Kubot ganharam 81% dos pontos, contra 82% do adversário. No fim das contas, venceu quem errou menos. Enquanto Erlich e Matkowski cometeram apenas duas duplas faltas, Melo e Kubot desperdiçaram 15 saques.

Nas oitavas de final, Erlich e Matkowski terão pela frente quem vencer do confronto entre a dupla formada pelo chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos contra o indiano Divij Sharan e o neozelandês Artem Sitak.

Também nesta sexta-feira, outro representante brasileiro nas duplas deu adeus à competição. Marcelo Demoliner, ao lado do mexicano Santiago Gonzalez, foi superado pelo britânico Dominic Inglot e pelo croata Franko Skugor, cabeças de chave 15, com parciais de 6/3, 4/6, 7/6 (7/5), 2/6 e 6/2.