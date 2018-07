Atual 192º do mundo, Mayer bate Zverev e é campeão em Halle

Atual 192º do mundo, Florian Mayer surpreendeu neste domingo ao derrubar o favorito Alexander Zverev e se sagrar campeão do Torneio de Halle, na Alemanha. Em duelo totalmente local, Mayer fechou o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/3, em 1h55min de confronto. Foi a maior conquista da carreira do tenista alemão.

Aos 32 anos, Mayer faturou apenas o seu segundo título da carreira - tem quatro vice campeonatos. E vem de uma temporada com resultados modestos em algumas das competições menos importantes do circuito. Ele ficou de fora do Aberto da Austrália e caiu na estreia em Roland Garros. Fora os Grand Slans, disputou apenas torneios de nível ATP 250 e até challenger.

Mayer voltou a disputar competições menos importantes porque sofreu com uma série de lesões nas últimas temporadas. A última, muscular na perna direita, aconteceu em outubro do ano passado. Ao todo, o tenista que já foi o 18º do ranking ficou sete meses afastado das quadras.

Diante da torcida alemã, os dois representantes da casa fizeram o chamado confronto de gerações. Mayer, aos 32, sonhava em surpreender, enquanto Zverev, de apenas 19 anos, tentava se consolidar como promessa do circuito, principalmente após derrubar o suíço Roger Federer, dono de oito títulos em Halle, na semifinal.

No set inicial, Zverev foi sabotado pelo próprio nervosismo. Cometeu muitos erros não forçados e não demorou para perder o saque (o que aconteceu duas vezes na parcial), deixando Mayer em situação confortável na partida.

No entanto, o jovem tenista se recuperou na parcial seguinte. Mostrando maior firmeza no fundo de quadra, ele se impôs no saque de Mayer e abriu vantagem suficiente para empatar o jogo. No terceiro set, Mayer teve ligeira superioridade e, após salvar um break point quando sacava para fechar o jogo, confirmou a vitória que deve lhe render uma forte ascensão no ranking.