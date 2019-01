Atual bicampeão do Aberto da Austrália, Federer busca 100º título na carreira

Ganhador das duas últimas edições do Aberto da Austrália, Roger Federer mira em Melbourne a incrível marca de 100 títulos na carreira. Com 99 troféus em seu currículo, o suíço só está atrás do recordista norte-americano Jimmy Connors, dono de 109 títulos.

Federer ainda busca a sétima conquista do primeiro Grand Slam da temporada, que seria recorde. No momento, está empatado com o sérvio Novak Djokovic e o local Roy Emerson, ambos com seis troféus.

Na chave feminina, Serena Williams quer o 24º troféu de Grand Slam para empatar com a recordista, a australiana Margaret Court. A norte-americana bateu na trave duas vezes no ano passado, ao ficar com o vice-campeonato tanto em Wimbledon quanto no US Open.