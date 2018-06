Atual bicampeão, Wawrinka estreia com vitória em Genebra

Tentando recuperar o tempo perdido com lesões e despreparo físico, o suíço Stan Wawrinka voltou às vitórias nesta quarta-feira, no Torneio de Genebra. Diante de sua torcida, o atual bicampeão superou o norte-americano Jared Donaldson pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Foi o primeiro triunfo do atual 25º do ranking desde o mês de fevereiro. Desde então, ele acumulara quatro derrotas seguidas em seu processo de retorno ao circuito, após cirurgia no joelho esquerdo. O suíço desistira da temporada passada após Wimbledon, em julho, e voltara a jogar no Aberto da Austrália, sem convencer.

Exibindo ainda limitações físicas, ele jogou em Sofia, na Bulgária, quando venceu pela última vez. Depois disso, foi eliminado na estreia nos Torneios de Roterdã e Marselha e no Masters 1000 de Roma. Em Genebra, ele tenta ganhar ritmo no saibro para tentar defender o vice-campeonato do ano passado.

Em sua estreia diante da torcida, Wawrinka teve pouca dificuldade para superar Donaldson, 57º do ranking. Sem sequer ter o seu saque ameaçado ao longo dos dois sets, o tenista da casa precisou de apenas 1h08min para fechar o jogo.

Na sequência, pelas quartas de final, ele terá pela frente o húngaro Marton Fucsovics, que avançou na chave ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe por 7/6 (7/5) e 6/4.

Em outros jogos desta quarta, o italiano Fabio Fognini bateu o americano Noah Rubin por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/2. Na sequência, o segundo cabeça de chave de Genebra enfrentará outro americano, Tennys Sandgren, que avançou ao bater a bósnia Mirza Basic por 6/3 e 6/2.

Já o italiano Andreas Seppi despachou o espanhol Bernabe Zapata Miralles por 7/5 e 6/3. Ele vai encarar na sequência o alemão Peter Gojowczyk.

FRANÇA

No saibro de Lyon, em outro torneio preparatório para Roland Garros, os americanos cabeças de chave tiveram resultados opostos nesta quarta. John Isner, segundo pré-classificado, bateu o moldávio Radu Albot por 7/6 (7/3) e 6/3, enquanto Jack Sock, terceiro da lista de favoritos, caiu diante do também americano Taylor Fritz por 7/6 (8/6) e 6/2. Junto de Isner, avançaram às quartas de final da competição francesa o sérvio Dusan Lajovic, o britânico Cameron Norrie, o casaque Mikhail Kukushkin e o francês Gilles Simon.