Atual campeã, Agnieszka Radwanska perde na estreia do Torneio de Sydney

SYDNEY - A polonesa Agnieszka Radwanska foi eliminada logo na sua partida de estreia do Torneio de Sydney, disputado em quadras duras. Atual campeã da competição australiana e cabeça de chave número 1, a quinta colocada no ranking da WTA foi surpreendida nesta terça-feira e perdeu para a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, que veio do qualifying e é a número 48 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 32 minutos.

Na semana passada, Radwanska participou do vice-campeonato da Polônia na Copa Hopman, mas não conseguiu repetir o desempenho no seu primeiro torneio da WTA em 2014. Após surpreender a polonesa, Mattek-Sands terá pela frente, nas quartas de final, a também norte-americana Madison Keys, número 36 do mundo, que venceu a croata Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 3/6, e 7/6 (7/3).

A checa Petra Kvitova não teve qualquer problema para vencer nesta terça em Sydney. A segunda pré-classificada e número 6 do mundo massacrou a norte-americana Christina McHale, que veio do qualifying e é apenas a 65ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 1 hora.

Nas quartas de final, Kvitova terá pela frente a compatriota Lucie Safarova, responsável pela outra zebra desta terça em Sydney. A número 27 do mundo derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, décima colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/5 e 7/6 (9/7), em 1 hora e 56 minutos.

Também nesta terça, a italiana Sara Errani avançou no torneio australiano ao bater a norte-americana Lauren Davis, número 67 do mundo e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Nas quartas de final, a número 7 do mundo medirá forças com a búlgara Tsvetana Pironkova, número 52 do mundo, que venceu a norte-americana Varvara Lepchenko (6/3 e 6/2).

Número 9 do mundo, a alemã Angelique Kerber avançou às quartas de final em Sydney ao derrotar a estoniana Kaia Kanepi, 25ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Sua próxima adversária será a espanhola Carla Suárez Navarro, número 16 do mundo, que venceu a russa Ekaterina Makarova, 23ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.