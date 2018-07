Atual campeã, Andrea Petkovic vira de novo e vai à semifinal em Charleston Com mais uma virada, assim como fez na estreia, a alemã Andrea Petkovic avançou às semifinais do Torneio de Charleston, nesta sexta-feira. A atual campeã derrotou Danka Kovinic, de Montenegro, por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 6/1 -, no saibro verde da competição norte-americana.