Atual campeã, Croácia encara Espanha e Rússia em grupo da fase final da Davis

A Copa Davis, com seu novo formato, conheceu nesta quinta-feira os grupos da fase final que será realizada entre 18 e 24 de novembro, na Caja Mágica, em Madri, na Espanha. Atual campeã, a Croácia jogará em sua chave contra os donos da casa, que deverá ter Rafael Nadal em quadra, e a Rússia para tentar avançar às quartas de final. Derrotada na decisão do ano passado, a França enfrentará a Sérvia, de Novak Djokovic, e o Japão.

A nova Copa Davis começou no início deste mês com a realização dos playoffs, que definiram a classificação de 12 países para a fase final. Eles se juntaram aos semifinalistas de 2018 (Croácia, França, Espanha e Estados Unidos) e a dois convidados (Argentina e Grã-Bretanha). O Brasil teve a chance de avançar para esta etapa, mas foi derrotado por 3 a 1 pela Bélgica, em Uberlândia (MG).

O sorteio desta quinta-feira, em Madri, definiu os seis grupos da fase de classificação com três países cada. Eles se enfrentarão em suas chaves e os seis líderes mais os dois melhores segundos colocados - com a melhor campanha baseada na porcentagem de sets ganhos (seguido por games vencidos) - avançarão às quartas de final.

O evento foi realizado na Real Casa dos Correios, em Madri, e contou com a presença do norte-americano David Haggerty, presidente da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), e do zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, que é o fundador e presidente da Kosmos, empresa que comprou os direitos de comercialização da Copa Davis nos próximos 25 anos.

"A Davis segue tendo sua tradição e as finais em Madri serão uma combinação de inovação e tradição", disse Haggerty. "Este projeto significa muito. Temos uma grande equipe com integrantes jovens e outros integrados no mundo do tênis há muito tempo. Gente capacitada e com ilusão de que seja um projeto incrível para que Madri, e todo o mundo, respire tênis durante essa semana", comentou Piqué.

Confira os grupos da fase final da Copa Davis:

Grupo A - França, Sérvia e Japão

Grupo B - Croácia, Espanha e Rússia

Grupo C - Argentina, Alemanha e Chile

Grupo D - Bélgica, Austrália e Colômbia

Grupo E - Grã-Bretanha, Casaquistão e Holanda

Grupo F - Estados Unidos, Itália e Canadá