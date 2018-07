Atual campeã, Espanha está eliminada da Copa Hopman

PERTH - A Espanha fracassou na sua tentativa de defender o título da Copa Hopman, torneio de tênis no qual jogadores masculinos e femininos de um país formam uma equipe, que está sendo realizado em Perth, na Austrália. Nesta segunda-feira, a equipe espanhola perdeu para os Estados Unidos por 3 a 0 e está eliminada, mesmo que ainda tenha uma partida a disputar pelo Grupo B.

Derrotada no último domingo pela República Checa, a Espanha ainda enfrentará a França na próxima sexta-feira, mas, mesmo que triunfe, não tem chances de classificação para a final. Já a equipe norte-americana, embalada pela vitória na estreia, volta a jogar em Perth na próxima quarta-feira, diante da França.

Nesta segunda, Sloane Stephens derrotou Anabel Medina Garrigues por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Depois, John Isner superou Daniel Muñoz de la Nava também por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Finalmente, no jogo de duplas mistas, novo triunfo norte-americano, dessa vez por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 10/4.

No outro confronto desta segunda, também pelo Grupo B, a França venceu a República Checa por 2 a 1. A checa Petra Kvitova derrotou Alize Cornet por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/5, enquanto o francês Jo-Wilfried Tsonga bateu Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. O duelo, então, foi definido no jogo de duplas mistas com o triunfo dos franceses por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Assim, França, Estados Unidos e República Checa somam uma vitória cada no Grupo B da Copa Hopman. Os checos, porém, já disputaram dois confrontos. O torneio prossegue nesta terça-feira com o duelo entre Austrália e Itália, válido pelo Grupo A.